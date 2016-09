Super Mario på iPhone sender Nintendo i aktiehimlen

Overraskende nyhed ved lanceringen af ny iPhone får investorerne til at flokkes om selskabet bag Pokémon Go.

Kurshoppet kommer, efter at det ved lanceringen af Apples nye iPhone onsdag kom frem, at det verdenskendte konsolspil Super Mario snart også kan spilles på mobiltelefonen.

Knap nok er hypen omkring mobildillen Pokémon Go begyndt at lægge sig, før Nintendo igen ser ud til at have ramt plet.

Investorerne synes at tro på, at spillet kan blive et nyt mobilhit for Nintendo i skiftet fra de klassiske konsolspil til mobilbaserede spil.

Ved frokosttid torsdag er dampen gået en smule af aktien. Men den er fortsat 13 procent oppe i forhold til onsdagens lukkekurs.

- Lanceringen af velkendte Nintendo-figurer på den globalt udbredte Iphone er et af de bedste scenarier, som investorerne kunne have håbet på, siger en japansk aktieanalytiker til Reuters.

Spillet bliver tilgængeligt i Apples App Store i december. Det er endnu usikkert, hvornår Android-brugere kan fornøje sig med Super Mario Run.

I årevis har Nintendo ifølge Reuters tøvet med at flytte nogle af sine kendte spil over på mobilplatforme af frygt for at sætte den lukrative konsolforretning over styr. Men med Pokémon Go skabte Nintendo en verdensomspændende dille.

Økonomisk har spillet endnu ikke været den store gevinst for Nintendo. I det seneste kvartalsregnskab havde Nintendo et milliardunderskud, hvilket fik aktien til at styrtdykke.