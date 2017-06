Sundhedsjurist: EU-dom baner vejen for flere erstatninger

Det er muligt for en fransk familie at bevise, at der er sammenhæng mellem en vaccine mod hepatitis B og sygdommen sklerose ved blot at henvise til den tidsmæssige sammenhæng og andre lignende tilfælde.

Afgørelsen kan få stor betydning for vurderingen af patienterstatningssager i Danmark.

Blandt andet fordi domstolen i afgørelsen lægger vægt på, at det for patienter er svært at føre videnskabeligt bevis for, at en skade skyldes brug af lægemidler.

Det mener Kent Kristensen, lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

- Den her dom har stor betydning, fordi EU-Domstolen lemper på kravet til bevis for skader, der skyldes brug af lægemidler.

- Nu er det nok at lægge vægt på andre forhold som den tidsmæssige sammenhæng og antal af registrerede skader, siger han.

I Danmark kan man i forvejen få erstatning, hvis man er blevet syg af et lægemiddel, uden nødvendigvis at skulle bevise en direkte sammenhæng.

Det er efter dansk ret tilstrækkeligt, at skaden med overvejende sandsynlighed skyldes brug af et lægemiddel.

Men onsdagens dom kan bane vejen for, at der vil komme flere erstatninger, mener Kent Kristensen.

- EU-Domstolen slår fast, at det ikke er et krav, at der skal være overbevisende medicinske forsøg, der viser, at der sker skader på grund af lægemidlet.

- Det er godt nyt for patienter, fordi den lempelse i forhold til bevis, som EU-Domstolen lægger op til, vil have en afsmittende effekt på bedømmelsen af patienterstatningssager, siger Kent Kristensen.

Han spår blandt andet, at antallet af erstatningssager for bivirkninger efter HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft vil stige.