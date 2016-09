Styrtregn har ødelagt titusinder af huse i Nordkorea

De statslige medier opfordrer både soldater og civile til at bidrage i en fælles nødindsats for ofrene.

Voldsomme oversvømmelser har forvoldt store skader på titusindvis af huse i det nordøstlige Nordkorea under de værste regnskyl i landet i årtier, rapporterer statslige medier i den kommunistiske stat.

Det statslige nyhedsbureau, KCNA, opgiver hverken oplysninger om dræbte og kvæstede eller mere præcise informative om ødelæggelserne.

En FN-rapport fra sidste uge siger med henvisning til data fra regimet i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, at 60 mennesker er omkommet, og at over 44.000 er blevet gjort hjemløse langs floden Tumen, som delvist markere grænsen til Kina og Rusland.

- Titusindvis af hjem og offentlige bygninger er faldet sammen, og jernbaner, veje, elforsyninger og landbrugsområde er enten blevet ødelagt elle står vand, hedder det i medierapporterne, som henviser til oplysninger fra det regerende Arbejderpartis centralkomité.

- Folk i den nordlige provins Hamgyong gennemgår store trængsler, hedder det.

Menneskerettighedsgrupper har fordømt kampagnerne for mobilisering af hjælpearbejdere som en form for tvangsarbejde eller som øvelser i politisk tvang.

Men i de nordkoreanske medier hedder det, at hele befolkningen er gået på gaden i en fælles kamp for genopbygning af katastrofeområderne.

Det forarmede Nordkorea er meget sårbart over for naturkatastrofer, navnligt oversvømmelser. Mindst 169 mennesker omkom ved oversvømmelser i 2012.

FN's fødevareorgan advarede i april om, at Nordkoreas kroniske mangel på fødevarer frygtes at blive forværret i år. De fleste hjem har for lidt mad, hedder det.