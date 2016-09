Styret i Cuba blokerer sms-tekster med bestemte ord

De har - på baggrund af en række beskeder sendt i løbet af ti dage - identificeret cirka 30 ord, som tilsyneladende får det statslige mobilselskab Cubacel til at forhindre beskeder i at nå frem til modtageren.

En gruppe cubanske systemkritikere beskylder myndighederne i landet for at blokere sms-beskeder, der indeholder ord som "demokrati" og menneskerettigheder".

- Hvis vi ændrer et bogstav, så kommer beskeden frem, siger Reinaldo Escobar, chefredaktør for 14ymedio, til nyhedsbureauet AFP.

AFP har tjekket påstanden og bekræfter, at beskeder ikke går igennem, hvis de for eksempel indeholder de spanske ord for demokrati, menneskerettigheder eller sultestrejke.

Sultestrejke benyttes ofte som en protest af indsatte, især politiske fanger, i cubanske fængsler.

Også tekster med navne på fremtrædende systemkritikere eller organisationer, der er modstander af Castro-regimet, forsvinder ifølge AFP.

Reinaldo Escobar beskylder præsident Raul Castros regering for at gøre det svært for befolkningen at kommunikere.

Myndighederne har ikke reageret på henvendelser fra AFP om at kommentere påstanden.

Omkring tre millioner af Cubas godt 11 millioner indbyggere skønnes at have en mobiltelefon. Indtil 2008 var der kun mulighed for at anvende gammeldags fastnettelefoner på den caribiske ø.

Den forbedrede adgang til mobiltelefoner var en af de grunde som USA's præsident, Barack Obama, i 2014 fremhævede, da han begyndte at genoprette de afbrudte forbindelser mellem de to lande.

Mens mobiltelefoner vinder frem, så er cubanernes mulighed for at surfe rundt på internettet stadig meget begrænset af myndighederne, skriver AFP. Hjemmesider som 14ymedio er ofte spærret for adgang.