Strømsvigt rammer store dele af Centralamerika

Myndighederne i regionen arbejder stadig på højtryk for at få genetableret strømmen.

En talsmand fra forsyningsmyndighederne i Costa Rica (ICE) siger, at problemerne har ramt hele landet.

- ICE forsøger at diagnosticere problemerne, siger kommunikationsminister Mauricio Herrera. Han tilføjer, at det kun er lykkedes at genetablere strømmen i nogle enkelte områder i landet.

Myndighederne oplyser, at problemet tilsyneladende er opstået uden for Costa Rica.

ICE opfordrer indbyggerne til at holde sig inden døre, mens teknikere forsøger at løse problemet.

I Panama oplyser regeringen via Twitter, at landet har oplevet strømsvigt i flere dele af landet. Også her arbejder teknikere lørdag aften lokal tid på at løse problemerne.

Strømsvigtet i Panama indtraf 15 minutter efter at Panamas præsident, Juan Carlos Varela, havde indledt en tv-transmitteret tale i landets nationalforsamling.