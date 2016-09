Stram asylpolitik smitter af på flygtningevenlige lande

Ifølge tænketanken har rigere nabolandes begrænsninger af antallet af flygtninge medført lignende politikker i lande, der ellers er kendt for at tage imod mange flygtninge.

- Vi oplever et bekymrende kapløb mod bunden af beskyttelse af flygtninge rundt om i verden, siger forfatter til rapporten Sara Pantuliano fra ODI.

I rapporten bliver der blandt andet peget på Jordan, som har afvist at tage imod 70.000 syriske flygtninge. Flygtningene er strandet, efter at Kenya har truet med at lukke flygtningelejren Dadaab og hjemsende sine mange flygtninge, der overvejende er fra Somalia.

- Hvis de rige lande med stærke økonomier nægter at opfylde deres forpligtelser i henhold til Flygtningekonventionen af 1951, hvilket incitament er der så for fattigere lande til at gøre det? spørger Sara Pantuliano.

ODI-rapporten er offentliggjort tirsdag forud for et FN-topmøde i New York om flygtninge og migranter. USA's præsident, Barack Obama, er vært for tirsdagens møde.