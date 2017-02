Det er en kamp op ad bakke for den konservative præsidentkandidat, Francois Fillon, efter et ugemagasin har afsløret, at hans kone tjente millionløn uden at arbejde.

Artiklen: Stort flertal vil have Fillon til at trække sig fra valg

Vælgerne reagerer, efter ugemagasinet Le Canard Enchaine for nylig skrev, at Fillon har haft sin kone ansat på det offentliges regning, uden at hun nogensinde udførte arbejdet.

Fillon har været favorit til at besejre den yderste højrefløjs kandidat, Marine Le Pen. Men han falder støt i meningsmålingerne og er blevet overhalet af midterpolitikeren Emmanuel Macron.

På et pressemøde tidligere på ugen undskyldte Fillon over for det franske folk, at så mange af skatteydernes penge var endt i hans kones lomme.

Men han afviste at det var ulovligt, hvad han gjorde. Hans kone, Penelope, havde faktisk udført arbejde.

Det er netop, hvad ugemagasinet hævder at have afsløret, at hun ikke gjorde. At Fillons kone tjente flere millioner kroner på at være hans assistent i parlamentet uden nogensinde at arbejde.

Også to af hans børn arbejdede for ham for skatteyderpenge.

Første runde af det franske præsidentvalg finder sted 23. april. Der skal formentlig være en anden valgrunde 7. maj mellem de to bedst placerede kandidater i første runde.