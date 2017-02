Stormuftis tørklæde-krav får Le Pen til at droppe møde

Marine Le Pen, som er fransk præsidentkandidat for det højreorienterede Front National, aflyste tirsdag et planlagt møde med Libanons stormufti, da hun nægtede at bære hovedtørklæde.

Stormuftiens pressekontrol siger, at Le Pens assistenter på forhånd havde fået at vide, at det var et krav, at den franske politiker dækkede sig til med et tørklæde under møderne med stormuftien, Abdel-Latif Derian, fordi hun er kvinde.

Le Pens besøg i Libanon finder sted i forbindelse med hendes valgkampagne.

Hendes møde med stormuftien blev aflyst, da Le Pen ankom til bygningen med hans kontor. Ifølge nyhedsbureauet AP forsøgte en af de ansatte at give Le Pen et tørklæde på, men hun afviste det øjeblikkeligt.

Le Pen siger, at hun tidligere har mødt Egyptens stormufti, og at dette møde fandt sted, uden at hun måtte bruge tørklæde.

Stormuftiens pressekontor siger, at det på forhånd havde givet besked om, at Le Pen måtte bruge tørklæde.

Le Pen står i meningsmålingerne til at gå videre til anden valgrunde ved præsidentvalget i Frankrig i april sammen med centrumpolitikeren Emmanuel Macron. I den afgørende runde står hun til at tabe klart til Macron, som står til at få 58 procent af stemmerne, mens hun står til at få 42 procent.