Storm og oversvømmelser hærger USA's østkyst

Den tropiske storm Hermine har hærget de amerikanske stater Florida, Georgia og North Carolina og South Carolina lørdag, og den amerikanske østkyst risikerer en blanding af kraftig vind og voldsomme regnskyl i weekenden.

- Hermine truer ikke kun med at spolere weekendudflugter på stranden. Den har også potentialet til at skade lokale områder og udgør en risiko for dem, der vover sig ud for at surfe på havet, siger Alex Sosnowski, der er meteorolog hos Accuweather.com til Reuters.