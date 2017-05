Storm fejer hen over Moskva og tager 13 menneskeliv

13 mennesker er omkommet under en storm, der mandag har fejet hen over Moskva. Det oplyser russiske myndigheder.

- Ofrene får den rette behandling, tilføjer han.

Senere mandag blev der rapporteret om yderligere to dødsfald. En 11-årig pige og en 57-årig mand blev dræbt af henholdsvis et faldende træ og et flyvende hegn.

De kvæstede bliver ifølge sundhedsmyndigheder behandlet på ti forskellige klinikker og hospitaler i Moskva. Myndighederne advarer om, at dødstallet kan stige yderligere.

- Det er en hidtil uset tragedie, siger borgmester Sergej Sobyanin.

- Det skyldes først og fremmest, at stormen ramte midt på dagen. Derfor er antallet af ofre så højt, forklarer han.

Han beretter videre, at flere hundrede træer i byen er væltet.

De væltede træer har flere steder blokeret veje og jernbaneskinner.

Meteorologer oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er målt vindhastigheder på op til 80 kilometer i timen.

- Stormen er uden fortilfælde i Moskva, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Moskva oplever ikke så tit så ekstreme vejrforhold. Men stærk vind er ikke usædvanligt i sommermånederne.

Det er det største antal døde under en storm i Moskva i næsten 20 år. Under et uvejr i 1998 omkom 11 mennesker.