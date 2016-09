Artiklen: Storm får New Jersey til at erklære undtagelsestilstand

Storm får New Jersey til at erklære undtagelsestilstand

Guvernør Chris Christie skriver på Twitter, at undtagelsestilstanden er erklæret for de tre distrikter Ocean, Atlantic og Cape May.

Stormen Hermine, der truer den amerikanske østkyst, har lørdag fået New Jersey til at erklære undtagelsestilstand i dele af staten.

Dele af statens nødberedskab sættes i værk, når der er erklæret undtagelsestilstand.

Det betyder, at New Jerseys politi har udvidede beføjelser. Det giver desuden mulighed for, at den amerikanske nationalgarde kan indkaldes til at hjælpe med redningsaktioner og til at rydde op efter stormen, skriver Reuters.

Hermine er nedgraderet til en storm, efter den oprindeligt var kategoriseret som en tropisk storm.

Ikke desto mindre har den stadig en voldsom styrke.

Den er gået i land i North Carolina og ventes i løbet af weekenden at ramme Virginia og New Jersey. Den kan tiltage yderligere i styrke, siger meteorologer.

Foruden North Carolina har stormen også hærget South Carolina, Florida og Georgia.

Ifølge den amerikanske vejrtjeneste National Weather Service er der faldet 568 millimeter regn ved Lake Tarpon nær Tampa i Florida fra tirsdag eftermiddag til natten til lørdag.

Det er omtrent de samme mængder regn, der normalt falder på ti måneder i Danmark fra januar til oktober. Det skriver TV2 Vejret.

Samlet set har omkring 150.000 huse været uden strøm i Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina, rapporterer elselskaber lørdag.