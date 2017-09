Store ødelæggelser i tidligere dansk koloni efter Irmas rasen

Det kan meget vel skyldes, at strømmen er gået, efter at orkanen med stor kraft ramte midt på aftenen onsdag dansk tid.

St. Croix Source skriver, at tage er revet af bygninger på Sankt Thomas og Sankt John, og der er opstået flere alvorlige oversvømmelser.

Der er ikke rapporteret om døde. Men flere er kommet til skade under orkanen.

Den tredje ø i det tidligere Dansk Vestindien - i dag De Amerikanske Jomfruøer - St. Croix, der ligger noget sydligere, er mindre hårdt ramt. Her meldes der om elmaster, der er knækket og andre mindre stormskader.

Strømmen er gået flere steder på Sankt Thomas og Sankt Jan, og der er ingen mobilforbindelse.

Hospitalet Schneider Regional Medical Center Hospital på Sankt Thomas får strøm fra egen generator. Men taget er revet i stykker, så patienter har måttet flyttes fra de to øverste etager.

Avisen skriver, at der kun er få og ringe kommunikationsforbindelser til de to nordlige øer.

Et informationscenter, som styres fra USA, oplyser, at der er faldet over 30 centimeter regn, og det ventes, at mere er på vej.

Som om det ikke er nok, er en ny orkan, Jose, på vej mod Caribien. Den kan ramme De Amerikanske Jomfruøer, Puerto Rico og de øvrige øer i området efter weekenden.

Vagthavende meteorolog på DMI Lars Henriksen siger, at Jose vil kunne nå at vokse sig til en kategori tre orkan.

- Men lige nu ligner det, at den her anden orkan måske tager en bane, der er noget mere østlig end den bane, som Irma tager. Så den kun rammer de allerforreste småøer, der ligger et godt stykke ude i Atlanterhavet. Og så tager den måske endda nordpå og mister pusten, siger han.

- Men når det er orkaner, så skal man også passe på. Det kan godt ændre sig.