Store EU-lande enes om ny asylpolitik i Afrika

De politiske ledere i fire af de største EU-lande er ved et møde i Paris mandag nået til enighed om at hjælpe de afrikanske lande Tchad og Niger med grænsekontrol for at få mindsket migrationen til Europa.

Ved mødet blev der opnået enighed om en ny politik, som skal sikre asyl til sårbare migranter, der beder om asyl, endnu mens de er i Afrika.

I en fælles erklæring fra drøftelserne i Paris hedder det videre, at der er enighed om, at de fire deltagende europæiske lande vil gennemføre "beskyttelsesmissioner" i de afrikanske lande i et samarbejde med FN.

De 28 lande i EU har længe kæmpet for at finde frem til en sammenhængende politik over strømmen af flygtninge og migranter på vej væk fra krig, fattigdom og politisk uro i Mellemøsten og Afrika.

Hen over sommeren har Macron forsøgt at tage initiativer til at få mere styring på krisen. De seneste måneder har det største pres været fra migranter, der er kommet via Libyen til navnligt Italien.

På mødet i Paris var der også fokus på en handlingsplan, hvor der vil blive grebet ind over for menneskesmuglernes forretningsmodeller.

Med til mødet var lederne fra Tchad, Niger og Libyen, som er transitlande for migranter. EU's udenrigschef, Federica Mogherini, deltog også.

Kilder i det franske præsidentpalads siger, at der også var fokus på mulighederne for at stabilisere Libyen. Mange tusinder kommer fra det øvrige Afrika til Libyen, hvorfra de begiver sig ud på en livsfarlig sejlads over Middelhavet i usikre og overfyldte fartøjer.

I år er der ifølge Den Internationale Organisation for Migration hidtil næsten kommet 120.000 migranter og flygtninge til Europa over havet. 2400 omkommet på havet i år.