Storbritannien vil forbyde benzin- og dieselbiler fra 2040

Storbritannien vil fra 2040 forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler for at bekæmpe luftforurening, skriver The Telegraph.

Forbuddet skal motivere til at skifte til hybrid- og elbiler.

I andre europæiske lande som Sverige, Tyskland, Norge, Holland og Østrig har der også været talt om at udfase benzin- og dieselbiler.

Den franske energiminister, Nicolas Hulot, sagde tidligere i juli ifølge Bloomberg, at regeringen overvejer at indføre et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2040.

Udspillet fra regeringen i London kommer, efter at den er blevet beskyldt for at gøre for lidt for at opfylde EU's grænseværdier for, hvor meget køretøjer må forurene.

Blandt andet har en miljøgruppe påvist, at på flere af de mest trafikerede britiske veje er forureningen fra udstødningsgasser højere end EU's normer.

Tidligere i år advarede EU-Kommissionen om, at den ville trække Storbritannien for EU-Domstolen, såfremt der ikke skete noget.

Regeringen har derfor ifølge The Telegraph været tvunget til at fremlægge en plan for at få nedbragt forureningen.

Det er især kvælstofoxiderne fra dieselbiler, den er gal med.

Det er de samme gasser, som de amerikanske miljømyndigheder for et par år siden afslørede Volkswagen i at have fusket med.

Den britiske regering har identificeret 81 hovedfærdselsårer i 17 byer, hvor der omgående skal gribes, fordi forureningen er højere end EU tillader.

Et forslag om en skrotordning for dieselbiler, hvor ejerne kompenseres for at skifte til et mere miljøvenligt køretøj, er ikke med i den nye strategi.

Men regeringen vil i løbet af efteråret kigge nærmere på den mulighed, skriver The Telegraph.

- Totalt investerer vi tre milliarder pund for at nedbringe virkningerne af vejforurening og støtte grønne transportinitiativer, siger en talsmand for regeringen til avisen.