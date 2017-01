Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, som lørdag mødte den britiske premierminister, Theresa May, siger, at han håber at få øget den årlige handel med Storbritannien til over 20 milliarder dollar (over 139 milliarder kroner) fra det nuværende niveau på 15,6 milliarder dollar (108 milliarder kroner).

Storbritannien skal være med til at udvikle tyrkisk kampfly

Aftale til 872 millioner kroner skal bane vej for et dybt og langvarigt samarbejde mellem de to lande.

Aftalen skal bane vej for et dybere og langvarigt samarbejde mellem de to lande til mange milliarder.

Storbritannien og Tyrkiet har underskrevet en aftale om samarbejde i forsvarsindustrien til over 100 millioner pund (over 872 millioner kroner), som gælder udvikling af tyrkiske kampfly, oplyser Tyrkiets regering.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, som lørdag mødte den britiske premierminister, Theresa May, siger, at han håber at få øget den årlige samhandel med Storbritannien til over 20 milliarder dollar (over 139 milliarder kroner) fra det nuværende niveau på 15,6 milliarder dollar (108 milliarder kroner).

I en presseerklæring siger den tyrkiske leder samtidig, at der er taget et vigtigt skridt frem mellem de to lande om Tyrkiets TF-X kampflyprojekt.

Den britiske premierminister var fredag den første udenlandske leder, som førte drøftelser med præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

Hun forsøger at udvikle briternes handelsforbindelser i stort omfang som led i forberedelserne til Storbritanniens udtræden af EU.

May fremsatte lørdag en indtrængende opfordring til Tyrkiet om at opretholde et retssamfund og respektere menneskerettighederne.

May, som mødte Erdogan i Ankara, siger, at hun er stolt over, at Storbritannien stod side om side med Tyrkiets demokratisk valgte regering under kupforsøget.

- Det er nu vigtigt, at Tyrkiet opretholder demokratiet ved at styrke retssamfundet og lever op til folkerettens forpligtelser, siger May og understreger, at Tyrkiet er en af Storbritanniens "ældste venner" med forbindelser, som går over 400 år tilbage i tiden.

May, der henviste til perioden med relationer mellem Elizabeth I og Det Osmanniske Rige, kæmper for at finde en balance i forhold til udvikling af handelsaftaler og opretholdelse af politisk pres mod den tyrkiske regering i spørgsmål om menneskerettigheder.

Tyrkiske iagttagere siger, at det kan blive svært for Tyrkiet at indgå et meget tæt samarbejde med briterne, uden at det skaber problemer i landets forhold til EU.