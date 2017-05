Storbritannien lover Merkel fortsat partnerskab

- Når vi begynder forhandlingerne om at træde ud af EU, så vil vi være i stand til at forsikre Tyskland og andre EU-lande om, at vi vil være en stærk partner for dem fremover, siger Rudd.

- En stærk partner, når det gælder forsvar, sikkerhed og - det håber vi i hvert fald - handel, siger den britiske indenrigsminister til BBC.

Udtalelsen er en reaktion på, at Merkel sagt, at Europa ikke i samme grad som tidligere kan have tillid til USA og Storbritannien.

- Selv om Tyskland og Europa bør bestræbe sig på at fastholde gode forhold til både briterne og amerikanerne, er vi nødt til at kæmpe for vores egen skæbne, sagde Merkel på et vælgermøde i München.

- Den tid, hvor vi kunne stole på hinanden fuldstændigt, er på vej ud. Det har jeg oplevet de seneste dage.

Merkel nævnte ikke ved navn den amerikanske præsident, Donald Trump, som i sidst uge kritiserede de Nato-allierede og afviste at bakke en global klimaaftale op.

EU's præsident, Donald Tusk, sagde søndag i Slovakiets hovedstad, Bratislava, at han var mere optimistisk nu end efter det amerikanske valg i november.

- Efter disse møder er jeg helt sikker på, at på trods af visse usædvanlige udtryk og adfærdsmønstre, så er vore partnere i G7 langt mere ansvarlige end det indtryk man kunne få ved det amerikanske valg, sagde Tusk.

Merkel har lagt stor vægt på den gamle fransk-tyske akse i EU, efter den proeuropæiske centrumpolitiker Emmanuel Macron blev valgt til Frankrigs præsident.

- Hvor Tyskland kan hjælpe, der vil det hjælpe. Fordi Tyskland kun klarer sig godt, hvis Europa klarer sig godt, sagde Merkel henvendt til navnlig franskmændene, som er Tysklands næststørste handelspartner.

Kina blev i 2016 for første gang Tysklands vigtigste handelspartner. Frankrig er fortsat nummer to, mens USA ligger på tredjepladsen.