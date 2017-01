Der er været et fald på 90 procent i antallet af registreringer til arbejde som sygeplejerske i Storbritannien fra andre EU-lande, efter at briterne sidste sommer besluttede at forlade EU.

Storbritannien har akut sygeplejerskemangel efter brexit

Lysten til at blive sygeplejerske i Storbritannien er styrtdykket blandt uddannede fra andre EU-lande, efter at briterne har stemt for at forlade EU.

Den britiske kontrolmyndighed for sygeplejersker og jordemødre (NMC) siger, at der har været et fald på 90 procent i antallet af registreringer siden folkeafstemningen om brexit sidste sommer.

I alt lod 101 sygeplejersker og jordemødre fra andre EU-lande sig registrere i december. I juli var tallet 1304.

- Det er det første tegn på forandringer efter EU-afstemningen, og det er vores ansvar som kontrolmyndighed at dele disse tal med offentligheden, siger NMC-direktør Jackie Smith.

De britiske sundhedsmyndigheder står i øjeblikket midt i en stor krise, da man mangler 24.000 sygeplejersker over hele Storbritannien.

Ifølge Jackie Smith kan man ikke "endegyldigt" slå fast, at det markante fald skyldes brexit.

700.000 sygeplejersker er registreret i Storbritannien. 84,8 procent er briter. 5,6 procent er fra EU, og 9,6 procent er fra den øvrige del af verden.

Der kan også være andre forklaringer på faldet i registreringer. Blandt andet er sprogtest blevet sværere i 2016, og det britiske pund er svækket.

Chefen for et britisk fagforbund for sygeplejersker (RCN) mener, at de britiske hospitaler er afhængig af arbejdskraften fra det øvrige EU.

- Med 24.000 ledige stillinger over hele Storbritannien kan NHS (sundhedsministeriet, red.) ikke klare sig uden hjælp fra sygeplejersker fra EU, siger Janet Davies.

Hun kræver regeringens garanti for, at sygeplejersker fra andre EU-lande kan blive i Storbritannien. Ellers går det ud over patienternes pleje.