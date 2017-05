Storbritannien hæver trusselsniveau efter koncertangreb

- Det er nu besluttet på basis af dagens efterforskning, at trusselsniveauet foreløbig forhøjes fra alvorlig til kritisk, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, oplyser på et pressemøde tirsdag aften, at de britiske myndigheder hæver trusselsniveauet fra alvorlig til kritisk.

Det er tredje gang i Storbritanniens historie, skriver BBC.

Det betyder, at et nyt terrorangreb kan være nært forestående.

Trusselsniveauet er blevet opjusteret efter mandagens angreb mod en koncertarena i Manchester, der har kostet 22 livet og såret 59 personer.

Angrebet blev udført af en selvmordsbomber, som selv mistede livet.

Politiet i Manchester mistænker den 22-årige Salman Abedi for at stå bag.

Men retsmedicinere har ikke endeligt identificeret bombemanden endnu, understreger politiet, der er i færd med at undersøge, om Abedi handlede alene eller var en del af et terrornetværk.

Det kan ikke ignoreres, at "en større gruppe individer muligvis har haft forbindelse" til mandagens angreb i Manchester, siger Theresa May på pressemødet.

Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet, men det er ikke bekræftet.

Derudover skal militæret støtte politiet over hele landet i forbindelse med det, der kaldes Operation Temperer, skriver BBC.

Premierministeren oplyser også, at den britiske forsvarsminister har givet grønt lys til, at soldater skal støtte politiet ved offentlige arrangementer.

Beslutningen om at hæve trusselniveauet er "alvorlig og meget sjælden". Det fortæller Dominic Casciani, der er korrespondent ved BBC.

Tidligere har landets sikkerhedschefer styret uden om direkte advarsler om terrorangreb.

- Denne gang føler de ikke, at de har noget andet valg end at sige, at det kan være nært forestående, skriver han.

- Kort sagt kan ingen på dette tidspunkt sige med sikkerhed, hvorvidt Abedi handlede alene eller med hjælp fra andre.

For de britiske borgere vil det kritiske trusselniveau blandt andet betyde længere sikkerhedstjek ved lufthavne, forklarer Dominic Casciani.

Storbritanniens trusselsniveau har ligget på alvorlig siden 2014.

Første gang, niveauet blev hævet til kritisk, var i 2006. Her blev en plan om at sprænge transatlantiske rutefly i luften afsløret.

Året efter, i 2007, blev truslen for terror igen vurderet som kritisk. Det skete, efter at en mand forsøgte at bombe en natklub i London, inden han ville angribe lufthavnen i Glasgow.