Storbritannien åbner for midlertidig toldunion med EU

Det oplyser det britiske ministerium for udmeldelse af EU.

Storbritannien vil muligvis forsøge at blive i EU's toldunion et stykke tid efter brexit for at undgå grænsekaos.

Samtidig tilføjer ministeriet, at et fremtidigt toldpartnerskab kan eliminere behovet for en toldgrænse mellem Storbritannien og EU.

Den britiske premierminister, Theresa May, har tilkendegivet, at hun går efter en såkaldt hård skilsmisse fra EU.

Hun har sagt, at kongeriget ikke ønsker en aftale om tilknytning, som andre lande tidligere har fået med EU. Det kunne eksempelvis være Norge, som har et tæt forhold og samarbejde med EU på mange planer.

Theresa May vil således ikke bare have Storbritannien ud af EU. Hun vil også stå uden for det indre marked, EU's toldunion og EU-Domstolens rækkevidde.

Ellers kan Storbritannien ikke få kontrol med sine love og grænser og indgå nye frihandelsaftaler med resten af verden, mener May.

EU's toldunion afskaffer told mellem landene og sætter fælles ydre toldsatser.

Spørgsmålet, om hvorvidt der vil være handelsbarrierer med EU efter brexit, har været genstand for blandede signaler fra forskellige ministre i den britiske regering.

Manglen på klarhed har således skabt usikkerhed for britiske virksomheder.

En aftale om brexit skal være forhandlet på plads inden 29. marts 2019, hvor briternes medlemskab af EU ophører.

De formelle forhandlinger om den britiske exit fra EU begyndte 19. juni.

I løbet af efteråret ventes EU-landene - med undtagelse af Storbritannien - at afgøre, om der er sket tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne om betingelserne for exit.

Hvis det er tilfældet, kan forhandlingerne om rammerne for fremtidens forhold gå i gang i oktober eller november.

