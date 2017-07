Stor it-skandale truer med at fælde den svenske regering

Den svenske avis Dagens Nyheter har afsløret, at følsomme oplysninger, som blandt andet gør det muligt at spore personer med hemmelige adresser og beskyttede identiteter, muligvis er blevet lækket fra det svenske transporttilsyn, Transportstyrelsen (TS).

Det gælder blandt andet hemmelige identiteter på svenske sikkerhedsagenter, politibetjente og militære styrker, skriver Dagens Nyheter.

Lækagen kan have ødelagt flere års arbejde med at opbygge skjulte identiteter og kan være til skade for nationens sikkerhed, skriver avisen.

I januar gik generaldirektøren i TS, Maria Ågren, af. Det skete, uden at den svenske regering ønskede at kommentere årsagen.

6. juli kom det frem, at Ågren havde erkendt et brud på reglerne om håndtering af data. Hun modtog i den forbindelse en bøde på 70.000 svenske kroner.

Nu overvejer flere svenske partier, om de ønsker at stille et mistillidsvotum mod regeringen.

Blandt andre luftede Centerpartiets leder, Annie Lööf, søndag muligheden på de sociale medier.

- Centerpartiet ser meget alvorligt på denne sikkerhedslækage og udelukker ikke et mistillidsvotum mod en eller flere ministre, skriver hun på sin Twitter-konto.

Tidligere har lederne af de øvrige borgerlige partier sagt noget tilsvarende. Dermed er den borgerlige blok nu enige om muligheden for at stille mistillidsvotum mod regeringen.

Søndag kommenterede statsminister Stefan Löfven endelig sagen.

- Det er et havari, som skete i Transporttilsynet. Regeringen har derfor skiftet ud i ledelsen af myndigheden og sikret, at relevante myndigheder har iværksat tiltag for at begrænse skaderne, udtaler han i en pressemeddelelse ifølge Expressen.

Mandag aften holder Löfven pressemøde sammen med direktøren for det svenske transporttilsyn, direktøren for sikkerhedstjenesten og den øverstkommanderende i det svenske forsvar.