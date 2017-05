Stoltenberg beskyldes for at tale negativt om Trump

Det skulle have været efter et møde i Det Ovale Værelse, at Stoltenberg skulle have fremsat negative beskrivelser af den amerikanske præsident.

Han skulle have sagt, at Trump kun er i stand til at interessere sig for et givent emne i 12 sekunder ad gangen.

Stoltenberg skal have fremsat bemærkningen til en højtstående embedsmand

Jens Stoltenberg skal også have sagt, at Trump var uforberedt og dårligt informeret. Et eksempel bliver nævnt i forbindelse med Nordkorea, hvor Trump ifølge oplysningerne virkede som om, at han ikke forstod Natos rolle i forhold til det lukkede regime.

Jens Stoltenberg har gennem sin talsmand Stein Hernes benægtet, at han har udtalt sig som det påstås.

- Dette har Jens Stoltenberg ikke sagt, og det er ikke udtryk for hans syn på den amerikanske præsident, siger Hernes til norsk radio, NRK.

Natos hovedkvarter har i en henvendelse til Politico gjort opmærksom på, at det anser oplysningerne for at være falske nyheder

Politico har endnu ikke ændret artiklen, og det har endnu ikke svaret på henvendelsen fra NATO-hovedkvarteret.

Politico har heller ikke svaret på en henvendelse fra NRK.