Stoltenberg: Nato-beslutning om Afghanistan om kort tid

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger i London, at en beslutning om øget tilstedeværelse i Afghanistan bliver truffet inden for nogle uger. Men alliancen vender ikke tilbage til kampmission i landet.

- Vi er ved at tage stilling til anmodningen fra alliancens militære myndigheder om at sende flere soldater til Afghanistan. En beslutning bliver truffet inden for få uger, siger Stoltenberg.

- Vi vil træffe beslutning om missionens omfang inden for nogle uger, fastslår han.

- Men dette drejer sig ikke om at vende tilbage til en kampoperation i Afghanistan, siger Stoltenberg, som onsdag havde møder med den britiske premierminister, Theresa May.

- Det vil fortsat være en operation, hvor alliancen uddanner, hjælper og rådgiver.

Danmark har for nylig modtaget en forespørgsel fra USA om at øge vores bidrag til Afghanistan.

Med den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, ved sin side udtalte den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), tirsdag, at Danmark godt kan finde på at øge antallet af danske soldater i Afghanistan.

- Vi er åbne over for at øge antallet af vores styrker i Afghanistan, hvis det er nødvendigt, men vi har ikke taget beslutningen endnu.

- Men jeg kan sige, at vi generelt er positive over for at øge vores tilstedeværelse i Afghanistan, sagde Claus Hjort Frederiksen på pressemødet.

Det danske forsvar har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Fra 2002 til 2015 som del af den Nato-ledede mission "International Security og Assistance Force" (ISAF).

Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den Nato-ledede mission "Resolute Support" i Afghanistan. Det danske styrkebidrag omfatter 99 soldater.