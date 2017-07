Støtter af Venezuelas præsident stormer parlament med træbat

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Først da mørket begyndte at sænke sig over hovedstaden, forlod demonstranterne bygningen.

Det oplyser formanden for nationalforsamlingen, Julio Borges, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indtil da havde over 350 politikere, pressefolk og gæster til onsdagens samling været forhindret i at forlade bygningen.

- Der er kugler, biler er ødelagt, inklusive min, og blodstænk i paladset (kongressen, red.). Volden i Venezuela har et for- og et efternavn: Nicolas Maduro, siger Julio Borges efter de dramatiske hændelser.

I alt blev syv politikere såret, skriver Reuters.

En af dem blev hjulpet ud af parlamentet på en båre og blev kørt på hospitalet i en ambulance.

Det fortæller medlem af forsamlingen Armando Arias.

- Det her gør ikke lige så ondt, som at se hvordan vi hver eneste dag mister en lille del af vores land, siger Arias til nyhedsbureauet AFP.

Også han blev ramt af slag og blev behandlet for sår i hovedet.

Angrebet fandt sted under markeringen af Venezuelas uafhængighed fra Spanien i 1811.

Venezuela har længe været plaget af uro.

De seneste tal fra myndighederne viser, at 91 mennesker har mistet livet i oprøret de seneste tre måneder.

Langt de fleste er civile borgere, men det er ikke første gang, at politikere bliver angrebet. I maj blev to oppositionsledere såret af sikkerhedsstyrker i protester mod præsident Nicolas Maduro i Caracas.

Modstandere beskylder Maduro for den økonomiske krise i det ellers olierige land. De kræver, at den socialistiske præsident udskriver valg.

I sidste uge lovede Nicolas Maduro, at han vil holde en folkeafstemning om en ny forfatning i landet.

Oppositionen vil dog hellere have, at et præsidentvalg planlagt til slutningen af 2018 bliver rykket frem.

Nicolas Maduro overtog regeringsmagten i marts 2013. Han afløste Hugo Chávez, som døde af kræft.