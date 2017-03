Presset på den franske præsidentkandidat Francois Fillon stiger. Et hans støtteparti har meldt ud fredag, at det vil have ham udskiftet.

Støtteparti vil udskifte Fillon som præsidentkandidat

Præsidentkandidat Francois Fillon har slået fast, at han bliver i valgkampen, men hans støtte smuldrer.

Partiet trækker sin støtte på grund af den verserende sag mod Fillon. Her er han beskyldt for at have betalt sin kone og børn for job, som de reelt ikke har udført.

Trods de alvorlige anklager har den 62-årige politiker besluttet at blive i valgkampen.

Jean-Christophe Lagarde, formanden for UDI, fortalte til den franske avis Quest France fredag, at hans parti opfordrer Fillons parti, Republikanerne, til at finde en ny præsidentkandidat.

- Vi opfordrer Republikanerne til at ændre kandidat, og hvis ikke de gør det, kan vi ikke længere fortsætte vores alliance, siger han ifølge AFP i interviewet med avisen.

Det var også fredag, at Fillons talsmand besluttede at sige op. Det annoncerede han på Twitter - uden dog at forklare hvorfor.

Talsmanden er den seneste i rækken af nøglepersoner, der har trukket sig. To vicedirektører, kassereren og den internationale rådgiver har allerede vinket farvel til Fillons kampagne.

Det var i sidste uge, at den franske anklagemyndighed anmodede om at få indledt en efterforskning af Fillon.

Onsdag blev den franske politiker så indkaldt af undersøgelsesdommere til at afgive forklaring.

Den 62-årige politiker har hele tiden fastholdt sin uskyld og mener, at han er blevet uretfærdigt behandlet.

På et pressemøde onsdag kaldte han anklagerne mod ham for "politisk mord".

- Mange af mine støtter snakker om et politisk mord. Det er et mord. Det er ikke kun mig, som man dræber, det er præsidentvalget, sagde han.