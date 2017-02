Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon (nummer to th.) advarer om, at skotterne vil holde ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien, hvis deres ønsker i forbindelse med brexit ikke bliver respekteret.

Støtteparti for skotsk regering ønsker ny folkeafstemning

Greer er en central allieret for den skotske regeringsleder, Nicola Sturgeon, og han var en central skikkelse under valgkampen op til den skotske folkeafstemning i 2014 om løsrivelse fra Storbritannien.

- Den britiske regering er ikke villig til alvorligt at overveje skotske forslag om brexit, siger Greer.

Greer har sagt, at en beslutning om en ny skotsk folkeafstemning kan træffes hurtigt. Tidspunktet vil afhænge af den proces, som regeringen i London får i stand.

Skotland er en Det Forenede Kongeriges fire nationer sammen med England, Wales og Nordirland.

Sturgeons nationalister siger ligesom Greer, at hvis deres ønsker ikke bliver respekteret, så må de løsrive sig.

Greer har tidligere sagt, at han venter en ny "Ja Skotland" kampagne inden for få uger.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at hun har til hensigt at udløse processen med at forlade EU i slutningen af marts.

Den britiske regering vil ikke bistå Skotland med en ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien, sagde forsvarsminister Michael Fallon i sidste uge.

- Nej, glem det. Vi har gjort det klart, at der ikke er noget behov for en ny folkeafstemning, sagde Fallon i et interview til den skotske avis Herald.

Han opfodrede Sturgeon til at holde sig til resultatet af folkeafstemningen i 2014. Her sagde 55 procent ja til at forblive i union med Storbritannien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Et flertal af briterne stemte ved en folkeafstemning i juni sidste år for, at Storbritannien skal forlade EU. Men et stort flertal i Skotland ville blive i EU.

Meningsmålinger viser ikke større udsving i Skotland i forhold til folkeafstemningen i 2014, selv om det nu tyder på et klart brud med EU.