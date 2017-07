Støjberg: Stop for ngo-skibe og smugleres uhellige alliance

Der er en uhellig alliance mellem de humanitære organisationers redningsskibe ud for den libyske kyst og de menneskesmuglere, der sender folk ud over Middelhavet.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der torsdag deltager i et uformelt EU-møde i Tallinn.

Her har EU's migrationsministre bakket op om en handlingsplan fra EU-Kommissionen.

Planen lover blandt andet mere støtte til Italien, der er presset til det yderste efter at have taget imod over 85.000 flygtninge og migranter i år.

Samtidig skal der udarbejdes en adfærdskodeks for de skibe, som de humanitære organisationer - de såkaldte ngo'er - ligger med tæt på Libyen, hvor de redder flygtninge og migranter og sejler dem til Italien.

Forhandlingerne om det nye adfærdskodeks starter i de kommende dage. Støjberg ved ikke, hvordan det ender med at se ud.

- Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at ngo'erne skal til at agere på en anden måde, end de gør nu, siger Støjberg.

- Det nytter ganske simpelt ikke, at der er denne uhellige alliance mellem menneskesmuglerne og ngo'erne, siger hun.

Et nyt adfærdskodeks er ifølge det estiske EU-formandskab et led i at sikre "bedre koordination af de maritime operationer for at redde liv på havet og bekæmpe menneskesmuglere".

Italien har længe været utilfreds med, at redningsskibene ligger meget tæt på Libyens kyst. Tit med store lamper tændt.

Det gør det nemt for menneskesmuglere at sende migranter af sted i gummibåde med kurs mod skibene.

Unavngivne redningsskibe er desuden blevet beskyldt for at have kontakt til menneskesmuglerne i Libyen.

De humanitære organisationer afviser kritikken og siger, at de kun er ude på at redde liv.

Italien føler sig så presset, at regeringen i sidste uge truede med at forhindre humanitære skibe, der sejler under udenlandsk flag, i at anløbe italienske havne.

Men Hollands fungerende sikkerheds- og justitsminister, Stephanus Blok, mener ikke, at løsningen er at åbne flere europæiske havne.

- Vi skal også diskutere, hvilken rolle afrikanske havne kan spille, siger han.

EU-landene vil også sende mere hjælp til Libyen og andre lande i Afrika i forsøgene på at bremse menneskestrømmen.

Hurtig sagsbehandling af asylansøgninger i Italien og hurtigere hjemsendelser skal ifølge planen også være med til bremse trafikken over Middelhavet.