Stockholms politi affyrer et skud mod stenkastere

Mellem 20 og 40 unge mennesker deltog i uroligheder, hvor stenkast fik politiet til at affyre et skud.

Urolighederne i forstaden Rinkeby tog af omkring midnat. de blev udløst i forbindelse med en anholdelse, siger Lars Byström, pressetalsmand for politiet.

Under voldsomme optøjer i det nordvestlige Stockholm sent mandag affyrede politifolk et skud, efter at unge mennesker havde kastet sten mod dem, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Situationen blev så tilspidset, at politiet affyrede et skud. Politiet har selv anmeldt forholdet, skriver Aftonbladet.

Det blev først oplyst, at én politibetjent var blevet såret i armen, og at han havde affyret et varselsskud.

- Senere blev det klart, at dette var en fejlagtig beskrivelse. Billeder fra stedet viste, at politiet havde skudt direkte mod mindst en af stenkasterne, siger Sylvia Odin, vagthavende hos politiet, til Aftonbladet.

Der er dermed ikke tale om et varselsskud.

Politifolkene befandt sig mellem stenkastere og deres politibil, da de affyrede et skud.

- De blev her angrebet af en gruppe personer, hvoraf flere var maskerede og kastede med sten. De følte sig så pressede, at de affyrede et skud, siger Lars Byström ifølge TT.

Ingen skal være blevet ramt af skuddet.

Flere personer havde tidligt på aftenen kastet sten mod en politipatrulje, som slog alarm. Situationen blev hurtigt rolig igen, men senere blev flere biler stukket i brand i området.

Derefter blev flere politipatruljer sendt til stedet for at genoprette ro og orden.

- Det var en normal fremgangsmåde, da vi ofte ser uroligheder som disse ved anholdelser, siger Lars Byström.

Politiet siger, at det ikke står klart, hvor mange personer der deltog i optøjerne.

- Jeg har sagt mellem 30-40-50, hvilket lyder meget diffust, men det er svært at sige, da der er mange folk på gaden i området, siger talsmanden.

- Et par butikker i området blev plyndret under urolighederne. En butiksejer blev mishandlet, siger Byström videre.

Aftonbladet skriver, at de unge løb mod politiet og kastede med sten i et angreb, som var planlagt.

Politifolkene var iført hjelme og udrustet med andet beskyttelsesudstyr.

Rinkeby er en satellitby med en høj indvandrerandel blandt indbyggerne. Den ligger 15 kilometer nordvest for Stockholms centrum.