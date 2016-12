Vesna Vulovic overlevede i 1972, at det fly, hun var om bord i, blev sprængt, mens det var mere end 10 kilometer over jorden. Hun blev fredag fundet død i sit hjem. Hun blev 66 år. Ældre foto.

Stewardesse som overlevede flystyrt er død

En stewardesse, som mirakuløst overlevede et flystyrt fra 10 kilometers højde for 34 år siden, hvor hun var om bord i et fly, der eksploderede i luften, er død, skriver AFP.

Vesna Vulovic var 22 år og en del af besætningen på et DC-9 fly fra det jugoslaviske luftfartsselskab JAT, som den 26. januar styrtede ned, da en bombe eksploderede om bord over den tjekkiske by Srbska Kamenice.