Stephen Kinnock er blevet genvalgt efter sikker sejr

- Beæret over at være blevet genvalgt som medlem af parlamentet for Aberavon.

- Jeg vil blive ved med at kæmpe for at "redde vores stål" og være der for vores samfund, skriver Kinnock på det sociale medie Twitter.

Kinnock er gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt.

I Storbritannien er han ligeledes kendt som søn af den tidligere Labour-leder Neil Kinnock.

Stephen Kinnock har længe slået sig op som "beskytter af stålindustrien", som store dele af befolkningen i den del af Wales, han stiller op i, lever af.

Det var derfor også forventet, at han ville blive genvalgt.

Valgkredsen Aberavon er nemlig en Labour-højborg. Siden 1922 er der således blevet valgt en politiker fra det britiske arbejderparti til underhuset ved samtlige valg.

I 2015, sidste gang briterne holdt parlamentsvalg, vandt Kinnock Aberavon-kredsen med tre gange så mange stemmer som personen på andenpladsen, Peter Bush fra Det Britiske Uafhængighedsparti, Ukip.

Ud over at kæmpe for stålindustrien, som Kinnock mener er "det bankende hjerte" i Aberavon-kredsen, har han i denne valgkamp gjort sig bemærket ved at stille spørgsmål ved De Konservatives brug af personlige data.

Helt specifikt om De Konservative har brudt loven og brugt indsamlede data fra vælgere under sidste års folkeafstemning om brexit i denne valgkamp.