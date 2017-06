Statsministre i klimaappel til Trump: Tænk på børnene

Den har kilder anonymt udtalt, at Donald Trump vil trække USA ud af. Han lovede onsdag selv på Twitter, at hans endelige holdning bliver offentliggjort torsdag klokken 21 dansk tid.

Ritzau er i besiddelse af brevet fra de nordiske statsministre. Her skriver de:

- I Paris i december 2015 afgav globale ledere et løfte. Til vores børn. Til fremtidige generationer. Til verden.

- Vi må reducere den globale opvarmning. Effekterne af den er allerede synlige i alle delområder af vores planet.

- Det er afgørende, at alle parterne holder fast i aftalen. Vi opfordrer dig indtrængende til at vise globalt lederskab og træffe den rigtige beslutning.

Brevet er underskrevet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og statsministrene fra Sverige, Norge, Finland og Island.

Flere andre lande har udtrykt deres opbakning til klimaaftalen oven på forhåndsmeldinger om, at Donald Trump dropper aftalen, som forgængeren Barack Obama var med til at vedtage i 2015.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har ifølge nyhedsbureauet AP sagt, at Tyskland "fortsat vil opfylde vores forpligtelser i forbindelse med klimaaftalen fra Paris i europæisk regi".

Også kineserne har gentaget deres opbakning.

- Kina vil stå ved sit ansvar i forhold til klimaforandringer, har premierminister Li Keqiang udtalt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, har opfordret USA til at påtage sig sit lederskab i kampen mod klimaforandringer.

- Vi fortsætter med at drive lobbyvirksomhed over for USA på alle niveauer, sagde udenrigsministeren ifølge Reuters til tv-kanalen Sky News onsdag, da det kom frem, at Trump ventedes at melde USA ud af aftalen.

Under en tur til Europa denne uge gentog den indiske premierminister, Narendra Modi, at Indien fortsat vil bekæmpe klimaforandringer.

Det ville være "en forbrydelse" at ødelægge miljøet for de fremtidige generationer, sagde Modi ifølge AP.

Også Rusland har tilsluttet sig koret af fortalere for klimaaftalen.

Præsident Vladimir Putin "har høje tanker" om aftalen og kan ikke se andre alternativer, udtalte talsmand Dmitrij Peskov til AP.

Aftalens effekt vil ikke blive lige så stor "uden alle hovedunderskrivere", tilføjede Peskov.