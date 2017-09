Statsminister Löfven klarer mistillidsvotum uden problemer

Sveriges socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, klarede fredag uden problemer en afstemning i Riksdagen om en mistillidserklæring, der var fremsat af Sverigedemokraterna.

Kun 43 medlemmer af det svenske parlament stemte for mistillidserklæringen. Den skulle have haft opbakning fra over halvdelen af Riksdagens medlemmer - det vil sige mindst 175 stemmer - for at have betydning.