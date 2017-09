Statsløs ekspræsident vil slås for sin ret på ukrainsk jord

Saakasjvili fik frataget sit statsborgerskab af den ukrainske regering. Men på søndag vil han tage kampen op. Han vil forsøge at krydse grænsen til Ukraine via Polen.

- Jeg vil i retten og forsvare min ret.

- Jeg vil ikke lave en revolution. Eller en ny Maidan-opstand. Eller ændre det politiske system, siger Saakasjvili under et kort besøg i København mandag.

Ekspræsidentens egen forklaring på sin papirløse tilværelse lyder, at han var lidt for grundig i sit job med at rydde op i korruption og oligarkstyre.

Ukraines præsident, Petro Porosjenko, ville af med ham. Porosjenko kortsluttede den parlamentariske proces, siger Saakasjvili, og gjorde ham statsløs på fem minutter.

- Det er så langt ude det her. Det svarer til, at du bor i en lejlighed, går ned for at købe brød, og når du kommer tilbage, så er din lås skiftet ud. Og så siger udlejeren: Du bor ikke her længere. Du får ikke dine ting igen.

- Jeg vil bare tilbage, så jeg kan få styr på de ting.

Mikhail Saakasjvili, som var præsident i nabolandet Georgien fra 2004 og ti år frem, kom til Ukraine som ven af Porosjenko.

Han måtte dengang opgive sit georgiske statsborgerskab, da han fik et ukrainsk. I maj 2015 blev han guvernør i Odessa i den for regeringens problematiske sydøstlige del af landet.

Porosjenko gjorde Saakasjvili til leder af en reformproces, der skulle gøre op med korruptionen i den tidligere sovjetrepublik.

I den proces rettede den georgiske ekspræsident fokus på Porosjenko, som han beskyldte for at lede landet på korrupte afveje.

Og han dannede partiet Bevægelsen for Nye Kræfter.

I juli i år mistede han statsborgerskabet.

Heller ikke i Georgien er Mikhail Saakasjvili velkommen. Han står anklaget for forskellige forhold - blandt andet embedsmisbrug. Det afviser han selv som politiske anklager.

Det var ikke muligt at få svar på, hvordan Saakasjvili rejser fra land til land uden papirer. Eller hvordan han vil komme ind i Ukraine uden et pas.