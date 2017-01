Statsadvokater i 16 delstater fordømmer Trumps indrejseforbud

Statsadvokater fra 16 af USA's delstater, deriblandt Californien og New York, vil ifølge internationale nyhedsbureauer udsende fordømmelse af præsident Donald Trumps indrejseforbud.

- Vi er fast besluttet på at arbejde for, at så få mennesker som muligt kommer til at lide under de kaotiske forhold, som dekretet har skabt, hedder det i erklæringen.