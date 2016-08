Stædig Trump vil tørre regning for grænsemur af på Mexico

Det understregede Trump på et pressemøde, efter at han få timer forinden havde mødtes med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, i Mexico City.

Den republikanske præsidentkandidat i USA, Donald Trump, insisterer på, at Mexico selv skal betale for en mur langs grænsen til USA. En mur som Mexico vel og mærke ikke ønsker.

- Mexico kommer til at betale for muren. Det er 100 procent sikkert - tro mig. De (Mexico, red.) ved det ikke endnu, men de kommer til at betale for den, siger han på et pressemøde i Phoenix i delstaten Arizona.

På pressemødet afslørede Donald Trump flere punkter i den indvandringspolitik, han vil indtage Det Hvide Hus med, hvis han bliver valgt som USA's næste præsident.

Donald Trump vil blandt andet udvise kriminelle indvandrere og sende alle ikke-registrerede indvandrere tilbage til deres hjemlande, hvor de så må ansøge om opholdstilladelse.

Efter mødet med Donald Trump understregede den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, at USA er i sin fulde ret til at etablere en mur på grænsen til Mexico.

Han gjorde det dog samtidig klart, at Mexico ikke har tænkt sig at betale regningen.

- I starten af samtalen med Donald Trump gjorde jeg det klart, at Mexico ikke vil betale for den mur, skrev præsidenten på Twitter efter mødet.