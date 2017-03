Sprog-krig udløser regeringskrise i Makedonien

En foreslået udvidelse af brugen af albansk i Makedonien har skabt en krise i landets politiske system.

Onsdag nægter den makedonske præsident, Gjeorge Ivanov, at give landets socialdemokratiske parti mandat til at danne en regering. Det er til trods for, at partiet har samlet et flertal bag sig i parlamentet.