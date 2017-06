Splittede republikanere udskyder afstemning om Obamacare

Republikanerne i Senatet udsætter en afstemning om et forslag til en ny sundhedsreform, fordi der er for stor modstand mod den i egne rækker.

McConnell, som har ledet den hemmelige proces for at få ændret sundhedsreformen, siger, at senatorerne vil blive ved med at forhandle i et forsøg på at nå til enighed, efter at lovpakken har skabt en kløft i det konservative parti.

- På grund af situationen vil vi ikke beskæftige os med denne lovpakke i denne uge. Men vi arbejder stadig på at få mindst 50 personer til at støtte den ved en afstemning, siger McConnell.

- Det er en fortløbende diskussion, og en del ønsker mere tid, tilføjer han i en kommentar om de republikanske senatorer.

Republikanerne har 52 af de 100 pladser i Senatet og tåler derfor ikke flere end to udbrydere, hvis de skal sikre et nødvendigt flertal for deres forslag til en sundhedsreform.

I et håb om at tvinge udbryderne til at ændre mening var alle 52 republikanske senatorer tirsdag aften inviteret til Det Hvide Hus.

Udsættelsen af afstemningen er et tilbageslag for præsident Donald Trump, som har brugt de seneste syv år på at få afsluttet Obamacare.

Striden har også blotlagt ideologiske forskelle hos Republikanerne, som ønsker en bedre reform uden at millioner af amerikanere mister deres forsikringsdækning.

Et forslag, som blev vedtaget i Repræsentanternes Hus i maj, vil ifølge Kongressens budgetkontor føre til, at 23 millioner flere amerikanere vil stå uden sygesikring i 2026 i forhold til Obamacare.

Senatets justerede forslag indebærer kun en marginal forbedring af dette, hvilket har fået flere af partiets senatorer til at vende sig mod det.