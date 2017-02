Spiegel: Tyske agenter udspionerede globale medier

Journalister uden Grænser kalder en påstået overvågning for "et monstrøst angreb på pressefriheden."

Det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel skriver, at tyske agenter fra landets efterretningstjeneste BND i lang tid har udspioneret BBC, The New York Times, Reuters og andre medier.

Gruppen Journalister uden Grænser, der varetager mediers rettigheder, kalder den påståede overvågning for "et monstrøst angreb på pressefriheden."

Gruppen siger videre ifølge Der Spiegel, at den frygter, at overvågningen fortsætter. Yderligere overvejer den at lægge sag an.