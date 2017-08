Spanske myndigheder øger sikkerheden ved turistmål

Islamisk Stats nyhedsbureau hævder samtidig i en erklæring, at den islamistiske gruppe stod bag angrebet i den spanske by Cambrils efter angrebet i Barcelona.

- "Soldater" fra gruppen Islamisk Stat udførte et dødeligt angreb i den spanske feriested Cambrils, skriver jihadisternes nyhedsbureau Amaq lørdag.

- Soldater fra kalifatet var skyld i angrebene der og i Barcelona i denne uge, og de har dræbt og såret over 120 "korsfarere" og jøder, skriver Amaq.

I Cambrils, der ligger 120 kilometer syd for Barcelona, blev seks personer såret, da de blev påkørt af en Audi, hvori der var fem personer. En kvinde blev hårdt kvæstet, og hun døde senere af sine kvæstelser.

Politiet i den catalonske kystby dræbte de fem personer i Audien efter angrebet. Nogle af angrebsmændene bar falske selvmordsbælter.

Angrebet i Cambrils skete otte timer efter det blodige angreb i Barcelona torsdag eftermiddag, hvor 13 mennesker blev dræbt.

IS, som engang kontrollerede et selverklæret "kalifat", som omfattede en stor del af Syrien og Irak, har lidt store tilbageslag på slagmarken i de seneste måneder.

Iraks regering har bebudet, at Tal Afar med cirka 200.000 indbyggere vil være det næste mål for at fravriste IS de områder i Irak, som stadig er under jihadisternes kontrol. Byen ligger 80 kilometer fra storbyen Mosul, som regeringshæren har tilbageerobret.

IS erobrede store landområder i både Irak og Syrien under en lynoffensiv i 2014.