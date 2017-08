Spansk terrortip fører til aflysning af koncert i Rotterdam

Politiet har anholdt føreren af en varevogn, som blev standset af en politimand i nærheden af koncertstedet omkring klokken 21.30.

Varevognen, der har spanske nummerplader, blev ført af en spansk statsborger, oplyser politiet.

Bombeeksperter fra militæret blev tilkaldt for at undersøge køretøjet, fordi der inde i det befandt sig gasflasker.

Senere blev varevognen set køre væk med en politimand bag rattet ifølge tv-stationen NOS.

En kilde fra det spanske antiterrorkorps siger til AP, at varevognen ikke har forbindelse til sidste uges angreb i Catalonien, hvor 15 mennesker blev dræbt.

Oplysningen er ikke officielt bekræftet fra hollandsk side, men en anonym kilde i retsvæsnet siger det samme til Reuters.

Ifølge borgmesteren er det endnu for tidligt at sige, om varevognen har noget at gøre med truslen mod koncerten.

Den aflyste koncert var med den amerikanske rockgruppe Allah-Las.

I et interview sidste år med den britiske avis The Guardian fortalte forsanger Miles Michaud, at bandet valgte ordet Allah, arabisk for Gud, fordi det ønskede et "helligt klingende" navn.

At det kunne virke stødende på muslimer, faldt dem ikke ind, fortalte han.

- Vi får e-mails fra muslimer her i USA og rundt omkring i verden, som siger, at de føler sig krænket, men det var absolut ikke vores hensigt. Vi mailer dem tilbage og forklarer, hvorfor vi valgte navnet, og hovedparten forstår det, sagde han.

Politiet i Rotterdam tog ifølge AP beslutningen om at aflyse koncerten efter at have oplyst koncertarrangørerne om truslen.

Koncertarrangøren Rotown meddelte tidligere på aftenen på Twitter, at koncertstedet, en ombygget kornsilo kaldet Maassilo, måtte evakueres på grund af en uspecificeret trussel, og at koncertgængerne ville få deres penge tilbage.

Koncerten var endnu ikke begyndt, da beslutningen om at aflyse blev truffet.