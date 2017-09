Spansk regering går til domstol om catalonsk afstemning

Det regionale parlament drøfter for øjeblikket et lovforslag, der handler om at holde folkeafstemning om selvstændighed for Catalonien 1. oktober.

Planen om folkeafstemningen har skabt en dyb kløft mellem de regionale politikere i Catalonien og den centrale regering i Madrid, da Spaniens forfatning forbyder en sådan afstemning.

De centrale myndigheder har hele tiden gjort det klart, at de vil forhindre folkeafstemningen.

Samlingen i Cataloniens parlament har to gange tidligere forhindret den kontroversielle lovpakke, fordi medlemmer af oppositionen gik imod flertallet, som ønsker uafhængighed.

De fik møderne udsat den ved at henvise til procedurefejl.

Cataloniens selvstyrepræsident og regeringschef, Carles Puigdemont, er fortaler for, at Catalonien river sig løs fra Spanien.

Meningsmålinger viser et lille flertal for, at Catalonien bliver i Spanien.

I 2014 holdt regionen også en folkeafstemning. Forfatningsdomstolen sagde på forhånd, at den ville være et brud på spansk lov, så Catalonien holdt en symbolsk afstemning.

Over 80 procent sagde ja til selvstændighed, men under 40 procent af vælgerne deltog.