Spansk politi søger ved fransk grænse efter mistænkt

Spansk politi har søndag fortsat og udvidet eftersøgningen af en mand, der menes at have siddet bag rattet i den varevogn, der torsdag kørte mere end 500 meter ned ad Ramblaen i Barcelona og dræbte 13 personer.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har spansk politi udvidet deres eftersøgning til Frankrig, hvor det menes, at føreren af bilen kan være undsluppet til.

- Vi har ikke mere specifik information om det, men det kan ikke afvises, lød det søndag fra politichef Josep Lluis Trapero, da han blev spurgt til, om den eftersøgte kan have krydset grænsen til Frankrig.

Den eftersøgte er den marrokanskfødte Younes Abouyaaqoub på 22 år.

Han er den eneste af i alt 12 mistænkte, der formodes fortsat at være på fri fod efter to angreb i Barcelona torsdag og kystbyen Cambrils natten til fredag, hvor en Audi påkørte fodgængere og dræbte en kvinde.

De mistænkte i angrebet er stort set alle yngre mænd og børn af marokkanske migranter.

Mindst syv af de i alt 12 mistænkte voksede op i den spanske ny Ripoll eller boede der.

De menes at være blevet radikaliseret, og politiets teori er foreløbigt, at de unge mænd havde planlagt et stort angreb med sprængstof.

Det slog fejl efter en eksplosion i et hus onsdag, hvor flere af de mistænkte opholdt sig.

I stedet gennemførte de resterende mistænkte angreb med køretøjer.

Politiet efterforsker også en savnet imam, som politiet mener kan være blevet dræbt i eksplosionen onsdag, da gruppens sprængstoflager øjensynligt eksploderede ved et uheld.

Politiet mener, at imamen Abdelbaki Es Satty radikaliserede de unge mænd i den ekstremistiske celle.

Den spanske avis El País skriver også søndag, at imamen tidligere menes at have opholdt sig i Belgien i et kvarter, der er kendt for at have opfostret flere ekstremister.

I alt blev 14 personer blevet dræbt i angrebene torsdag, og flere end hundrede blevet sårede.