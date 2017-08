Spansk politi dræber fem i terroraktion syd for Barcelona

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at politiet arbejder ud fra en teori om, at aktionen i Cambrils har forbindelse til angrebet i Barcelona.

Spansk politi havde kort forinden annonceret en aktion i byen og bedt alle borgere om at holde sig inden døre.

Politiet oplyste ved samme lejlighed, at politiaktionen skyldtes et "muligt forestående terrorangreb".

Den spanske radiostation RTVE oplyser, at de dræbte var i færd med at planlægge et angreb i Cambrils.

De fire blev dræbt på stedet under skudvekslinger i Cambrils, mens en femte blev såret og anholdt af politiet. Den femte angrebsmand døde dog af sine kvæstelser senere på natten, oplyser politiet i Catalonien.

Meldingen kom, efter at Barcelona torsdag blev ramt af et terrorangreb på byens turistfyldte gågade La Rambla. Her er 13 mennesker foreløbig meldt dræbt.

Ifølge RTVE bar de dræbte under nattens aktion i Cambrils muligvis bombebælter.

Politiet bekræftede senere, at man havde tilkaldt bombespecialister, der skulle foretage flere kontrollerede sprængninger.

Ifølge RTVE er syv personer blevet såret af gerningsmændene - to af dem alvorligt.

Det drejer sig om seks civile og en enkelt betjent, oplyser Cataloniens regering ifølge Reuters.

En af de kvæstede er ifølge sundhedsmyndigheder i landet i kritisk tilstand.

RTVE oplyser, at de mistænkte tilsyneladende forsøgte at kopiere angrebet i Barcelona ved at køre ind i fodgængere byen.

De catalanske myndigheder oplyser, at gerningsmændene brugte en Audi A3 til at køre fodgængere ned.

RTVE har publiceret en video af gågaden i Cambrils, hvor man kan høre politiets sirener og personer skrige i gaden.

De spanske myndigheder skriver natten til fredag på Twitter, at operationen i Cambrils fortsætter, men at den er under kontrol.

Cambrils ligger 100 kilometer syd for Barcelona. Havnebyen har omkring 33.000 indbyggere og er en populær destination for turister.