Spansk politi: Alle terrormistænkte er dræbt eller anholdt

- I dag er alle de 12 navne, som vi har refereret til, enten i hænderne på det juridiske system, eller desværre, som et resultat af deres handlinger, dræbt, siger den catalanske politichef Josep Lluis Trapero ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde.

De 12 personer er mistænkt for at planlægge og gennemføre angreb i storbyen Barcelona og i den spanske kystby Cambrils.

Mandag er den sidste af de 12 personer i cellen, der var på fri fod, blevet opsporet af politiet.

Der er tale om den 22-årige Younes Abouyaaqoub. Politiet mener at have bevis for, at han kørte en varevogn 500 meter ned ad den travlt befærdede gade La Rambla torsdag.

Han menes at have dræbt i alt 13 personer og såret over 100 ved varevognsangrebet. Han er ligeledes mistænkt for at have knivdræbt en mand, der sad i en bil.

Younes Abouyaaqoub blev skudt og dræbt af politiet mandag eftermiddag.

Spansk politi oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at Younes Abouyaaqoub bar en falsk bombevest og havde en taske med knive på sig, da han blev skudt af politiet.

En politikilde siger yderligere til AP, at to politiagenter skød den 22-årige, da han råbte "Allahu Akbar", der betyder "Gud er størst" på arabisk, inden han blev skudt.

Mandag bekræfter politiet også på pressemødet, at en imam, der menes at have radikaliseret den ekstremistiske celle, er blandt de døde.

Politiet bekræfter, at man har fundet mandens biologiske rester ved en eksplosion onsdag i et hus.

Politiets teori er, at eksplosionen var en fejl.

Sprængstofferne skulle være brugt til angreb i Barcelona - ifølge flere medier måske mod kirken Sagrada Familia. I stedet begik de resterende medlemmer af cellen angreb med køretøjer torsdag i Barcelona og kystbyen Cambrils.

Selv om politiet mener at have styr på alle de 12 mistænkte, som de har offentliggjort i løbet af efterforskningen, stopper politiets arbejde ikke.

- Vi har sagt, at vi har åbnet efterforskningen op internationalt, og denne udvikling vil foresætte i de kommende uger, siger politichefen Josep Lluis Trapero.

De catalonske myndigheder oplyser mandag aften, at i alt 15 personer er dræbt ved angreb og 126 er såret. Der er 34 nationaliteter blandt de dræbte og sårede.

De 15 dræbte er alle identificeret.