Spansk dommer annullerede udvisning af terrormistænkt imam

En spansk dommer annullerede i 2015 en udvisningsdom mod den marokkanske imam, der menes at have radikaliseret en gruppe unge, som stod bag sidste uges angreb i Catalonien.

I en erklæring fra tilsynsmyndigheden for de spanske domstole fremgår det, at imamen, Abdelbaki Es Satty, i 2015 fik medhold i en appelsag.

Imamen havde forinden siddet i fængsel i fire år for narkosmugling og var blevet udvist af Spanien.

Men den spanske dommer annullerede dommen, da imamen havde "forsøgt at integrere sig i det spanske samfund".

Dommeren understregede ved samme lejlighed, at imamen kun var dømt for et enkelt kriminelt forhold. Desuden lagde dommeren vægt på, at imamen havde et arbejde i Spanien.

Dommeren sagde, at imamen "ikke udgjorde nogen reel og væsentlig trussel mod den offentlige orden og sikkerhed".

Abdelbaki Es Satty blev dræbt under en eksplosion i et hus, hvor jihadister ifølge spansk politi var i færd med at lave bomber til et forestående angreb.

Eksplosionen tvang den ekstremistiske celle til at ændre planer og i stedet bruge køretøjer som våben.

Det skete torsdag, da cellens medlemmer kørte fodgængere ned i det centrale Barcelona og kystbyen Cambrils. Her blev 15 dræbt og flere end 100 mennesker blevet såret.