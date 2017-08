Spansk avis: Tre eftersøgte mænd er måske dræbt i eksplosion

Avisen skriver, at efterforskere har fundet "biologiske" rester fra yderligere mindst tre personer i huset, hvor de mistænkte for angrebene i Barcelona og Cambrils menes at have været i gang med at konstruere en sprængladning.

Dermed kan der have været op til fem personer i huset. Hidtil har antagelsen været, at der kun var to personer til stede, da bygningen kort før midnat onsdag blev lagt i grus af en eksplosion.

Oplysningerne, som avisen har fra politikilder, er ikke bekræftet fra officiel side.

- De nye fund åbner en ny efterforskningslinje, skriver El País.

Politiet har indtil videre anholdt mindst fire personer.

Desuden er der udsendt efterlysninger på yderligere tre, som på den ene eller anden måde menes at være involveret i de to "terrorangreb", som er myndighedernes betegnelse for de blodige hændelser.

Der er tale om Younes Abouyaqoub, som mistænkes for at have siddet bag rattet i den varevogn, som torsdag ved 17-tiden ramte over 100 mennesker på La Rambla i Barcelona og dræbte 13.

De to øvrige er en imam fra byen Ripoll samt broren til en af de fem personer, der blev skudt og dræbt af politiet i byen Cambrils natten til lørdag.

El País nævner, at de nye ligdele, som er fundet, måske stammer fra de tre.

- Tilstedeværelsen af disse rester åbner mulighed for, at de tre eftersøgte kan være blevet dræbt i i huset i Alcanar, skriver avisen.

Myndighederne arbejder ud fra en teori om, at gerningsmændene for angrebene havde forbindelse til huset i Alcanar, der ligger sydvest for Barcelona.

Huset blev benyttet, mener politiet, til at planlægge en eller flere større angreb i Barcelona. Det skulle muligvis ske ved brug af et lager af butangas-beholdere, der var opbevaret i huset.

Eksplosionen, der tilsyneladende var utilsigtet, tvang de sammensvorne til at skalere deres plan ned og gennemføre et mere forjaget angreb, har politiet sagt.

Efter eksplosionen fandt redningsmandskabet liget af en kvinde i murbrokkerne fra det sammenstyrtede hus. Desuden stødte de på en hårdt kvæstet mand, som efterfølgende blev anholdt.