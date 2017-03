Medlemmer af HazteOir demonstrere for at få frigivet deres bus, så de kan føre kampagne imod børns ret til frit at vælge køn.

Spansk anti-LGBT-bus efterforskes som hadforbrydelse

Organisationen, hvis navn bedst oversættes til noget nær "Lad din stemme blive hørt", havde lejet bussen som start på en kampagne.

Bussen og kampagnen blev straks mødt med en formel klage fra de lokale myndigheder om mulig "LGBT-fobi". Bussen er en del af en kampagne imod friheden til at vælge sit eget køn.

Onsdag har anklagemyndigheden i Madrid igangsat en efterforskning, for at afgøre om kampagnen udgør en "hadforbydelse". Den har ligeledes bedt en dommer om at nægte bussen at køre nogle steder.

Kampagnen risikerer ifølge anklagemyndigheden at "forstyrre den offentlige ro og skabe usikkerhed og frygt blandt folk på baggrund af deres kønsidentitet eller seksuelle orientering og særligt mindreårige kan påvirkes af budskabet".

Bussen er foreløbig blevet nægtet at køre nogle steder, men HazteOir har krævet at få bussen udleveret. Sammen med 20 medlemmer og tilhængere demonstrerede den onsdag foran rådhuset i Madrid.

- Det virker ikke rigtigt, at de lærer vores børn denne ideologi om, at enhver kan vælge sit køn, siger den 71-årige demonstrant Gerardo, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn til AFP.

Modsat har lederen af venstrefløjspartiet Podemos, Pablo Iglesias, kritiseret kampagnen hårdt.

- Folkene bag HazteOir har måske både penis og vagina, men de har tydeligvis hverken en hjerne eller et hjerte, siger han.

I 10 af Spanien semi-autonome regioner findes der lovgivning imod diskrimination af indbyggere på baggrund af deres seksualitet eller kønsidentitet.