Spaniere i Madrid kræver afstemning om mistillid om Rajoy

Flere tusinde spaniere samlede sig lørdag i centrum af Madrid for at vise deres opbakning til et forslag om en mistillidsafstemning om premierminister Mariano Rajoy.

Demonstrationen, der blev holdt under sloganet "Vi er nødt til at smide dem ud", fandt sted på pladsen Puerta del Sol i hjertet af den spanske hovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

- Nok er nok. Korruption, råbte nogle af demonstranterne.

Det sker med henvisning til, at Rajoys konservative Folkets Parti (PP) har været ramt af en række korruptionsskandaler.

- Vi bliver regeret af et parti, som ikke er et parti. Det er en korrupt institution, der har røvet landet, siger 45-årige Jose Ramon de la Valencia, der er arbejdsløs.

En afstemning om mistillid bliver dog svær for Podemos at få stemt igen med sine kun 71 pladser i parlamentet. Et flertal kræver 176 stemmer, og ingen andre partier har givet udtryk for, at de vil støtte forslaget.

Efter ti måneders politisk dødvande fik Spanien en ny regering i november sidste år under ledelse af Rajoy.

Det er en mindretalsregering, hvilket er usædvanligt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hidtil har PP og det socialistiske oppositionsparti PSOE på skift haft flertal og dannet regering, men ved valget i december 2015 kom der ikke noget klart flertal.

I stedet fulgte en dyb politisk krise, der heller ikke blev løst ved et nyt valg i juni.

Ved de to valg fik Rajoys parti begge gange flest stemmer. Men han opnåede ikke absolut flertal.

Mariano Rajoy har siden 2011, da han kom til magten, givet socialisterne skylden for, at Spanien endte i en meget stor krise under finanskrakket i 2008.

I Rajoys første periode var Spanien fortsat i recession. Nu er der en begyndende økonomisk vækst, men arbejdsløsheden er stadig høj.

Søndag skal PSOE vælge ny formand.

Konkurrencen om formandsposten står ifølge nyhedsbureauet AFP mellem præsidenten for den sydlige region i Andalusien, Susana Diaz, og den tidligere leder af partiet Pedro Sanchez.