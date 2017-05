Spaniere demonstrerer i Madrid for mistillidsvotum til Rajoy

Flere tusinde spaniere samlede sig lørdag i centrum af Madrid for at vise deres opbakning til et forslag om at stille et mistillidsvotum til premierminister Mariano Rajoy.

Demonstrationen, der blev holdt under sloganet "Vi er nødt til at smide dem ud", fandt sted på pladsen Puerta del Sol i hjertet af den spanske hovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

- Nok er nok. Korruption, råbte nogle af demonstranterne.

Det sker med henvisning til, at Rajoys konservative Folkets Parti (PP) har været ramt af en række korruptionsskandaler.

- Vi bliver regeret af et parti, som ikke er et parti. Det er en korrupt institution, der har røvet landet, siger 45-årige Jose Ramon de la Valencia, der er arbejdsløs.

Et mistillidsvotum bliver dog svært for Podemos at få stemt igen med sine kun 71 pladser i parlamentet. Et flertal kræver 176 stemmer, og ingen andre partier har givet udtryk for, at de vil støtte forslaget.