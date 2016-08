Spaniens Rajoy søger opbakning til endnu en periode

Inden tillidsafstemning beder Rajoy om opbakning til at lede Spanien. Det haster med en regering, siger han.

Appellen kommer dagen inden en tillidsafstemning, der på forhånd er udsigt til, at Rajoy vil tabe.

Spaniens fungerende premierminister, Mariano Rajoy, appellerede tirsdag til landets parlamentarikere om at få opbakning til at fortsætte som regeringschef.

Dermed kan Spanien være på vej mod sit tredje parlamentsvalg inden for et år.

Hverken valgene i december eller juni gav et klart flertal til nogen af partierne, og dermed har det ikke været muligt at danne en regering.

- Spanien har brug for en fungerende regering, og det haster, sagde Rajoy i parlamentet tirsdag.

- Mit forslag er den eneste reelle mulighed, Spanien har for at få en moderat regering, som ikke er et eventyr af radikalisering, ineffektivitet og usikkerhed, sagde han.

Det sidste var en henvisning til den mulighed, at Socialisterne danner regering med det nye venstrefløjsparti Podemos.

Rajoys centrumhøjreparti, Folkets Parti (PP), fik flest stemmer ved valget i juni, men partiet mangler flertal for at kunne danne regering.

Og ikke mindst mangler Rajoy flertal til at kunne vinde tillidsafstemningen onsdag, selv om det får støtte fra partiet Ciudadanos (Borgerne), Spaniens fjerdestørste parti.

Socialisterne i opposition har nægtet at støtte Rajoy og ændrer sandsynligvis ikke på det, for der er lokalvalg i september i de nordlige regioner Galicia og Baskerlandet, hvor støtte til Rajoys PP kunne koste stemmer for venstrefløjspartiet.