Spanien og Italien er ramt af værste tørke i årtier

Den italienske jordbrugsorganisation Coldiretti anslår, at tørken kommer til at koste landets bønder over en milliard euro.

Efter en af de værste tørkeperioder i årtier venter landmænd i Italien og Spanien et fald på over 60 procent i landbrugsproduktionen.

Den italienske korn- og mælkeproducent Attilio Tocchi siger, at han så advarselstegn allerede i vintermånederne.

- Da det stadig ikke havde regnet i begyndelsen af foråret, vidste vi, at der allerede var sket uoprettelige skader, siger Tocchi, som har opstillet elektriske vifter i stalden for at gøre luften køligere for sine køer.

Tørken i det sydlige Europa truer med at reducere kornproduktionen i Italien og i dele af Spanien til det laveste niveau i mindst 20 år. Også produktionen af oliven og mandler ventes at blive ramt.

Castile og Leon, den største region for dyrkning af korn i Spanien, er blevet hårdest ramt. Mellem 60 og 70 procent af afgrøderne er gået tabt.

- Dette år er ikke dårligt. Det er katastrofalt. Jeg kan ikke huske et år som dette siden 1992, da jeg var et lille barn, siger Joaquin Antonio Pino, som dyrker korn i Sinlabajos, Avila.

Pino siger, at mange af hans marker end ikke er blevet høstet, da udbyttet ikke ville kunne dække lønningerne til de arbejdere, som skulle gennemføre den.

Mens EU kollektivt er en stor eksportør af hvede, så er Spanien og Italien afhængige af import fra andre lande - blandt andet fra Frankrig, Storbritannien og Ukraine.

Spanien og Italien bliver også ramt på deres produktion af olivenolie. Nedgangen ventes at blive størst i Italien.

Det Internationale Olivenråd, som er organisationen for olivenproducenter, forudser, at produktionen kommer til at falde med 60 procent.

- I år har vi vandet planterne for første gang. Det har der aldrig været behov for tidligere, siger olivenbonden Francesco Sautani i Umbria.

Vandingen har imidlertid ikke afværget tørkens skadevirkninger.

- I år forventer vi at producere 50 procent mindre end i fjor, siger Sautani.

Ifølge forskere vil hedebølger blive mere almindelige i de kommende år.